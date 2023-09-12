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Росіяни переключились на напрямок Новоселівського Луганської області – речник ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 16:46
Росіяни переключились на напрямок Новоселівського Луганської області – речник ЗСУ - Фото
Ілюстративне фото - ресурс окупантів

На Лимано-Купʼянському напрямку росіяни наразі зосередили свої зусилля в районі Новоселівського Сватівського району Луганської області, намагаючись прорвати там оборону українських сил. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"На східному напрямку дуже динамічна ситуація. Противник продовжує атакувати позиції наших захисників, за минулу добу відбулось 24 бойових зіткнення, та понад 1200 разів противник гатив по позиціях наших захисників у смузі відповідальності східного угруповання військ", – сказав Євлаш.

Він зазначив, що окупанти не полишають намірів прорвати оборону українських сил і знайти слабке місце, але безуспішно.

"Зокрема, зараз він переключився на напрямок саме Новоселівського. Там за минулу добу противник застосовував свою артилерію 117 разів. Також противник активно використовує танки, гранатомети, міномети, стрілецьке озброєння та армійську тактичну авіацію", – сказав речник ЗСУ.

Він додав, що росіяни стягують резерви на локації, де намагаються прорвати оборону українських сил, проте "б’ються, як риба об лід", зазнаючи великих втрат і відходячи назад.

Новоселівське на мапі:

Росіяни переключились на напрямок Новоселівського Луганської області – речник ЗСУ

  • Щоб уникнути прориву лінії оборони українськими військами, керівництво окупантів наразі стягує на фронт резерви.
  • На півдні у ворога "ситуація максимально складна", а ЗСУ важко просуваються через суцільне мінування, повідомив начальник ГУР Буданов.

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Оксана Житнюк
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війналуганська областьновоселівськеІлля Євлаш
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