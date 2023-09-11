Буданов: Треба визнати, що РФ побудувала хорошу оборону на півдні. Артилерія — вже не головне

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни збудували "хороші" лінії оборони у Запорізькій області. Про це він повідомив на форумі YES.

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За його словами, наступальна операція Сил оборони триває на кількох напрямках.

"Як би там кому не здавалося, наступ триває. Він йде не так швидко, як би хотілося. Я можу сказати, що ситуація там досить складна. Потрібно визнати, що росіяни збудували гарні лінії оборони", — сказав Буданов.

Він зазначив, що у ворога на півдні "ситуація максимально складна", а Збройні Сили України важко просуваються через суцільне мінування.

"Велика насиченість протитанковими комплексами. Артилерія у росіян вже не відіграє першу роль. Головні проблеми — мінування, FVP-дрони, "Ланцети". Але рух триває", — заявив начальник ГУР.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширші будуть операції, то краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту в неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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