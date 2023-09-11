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Буданов: Треба визнати, що РФ побудувала хорошу оборону на півдні. Артилерія — вже не головне

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 16:33
Буданов: Треба визнати, що РФ побудувала хорошу оборону на півдні. Артилерія — вже не головне - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни збудували "хороші" лінії оборони у Запорізькій області. Про це він повідомив на форумі YES.

За його словами, наступальна операція Сил оборони триває на кількох напрямках.

"Як би там кому не здавалося, наступ триває. Він йде не так швидко, як би хотілося. Я можу сказати, що ситуація там досить складна. Потрібно визнати, що росіяни збудували гарні лінії оборони", — сказав Буданов.

Він зазначив, що у ворога на півдні "ситуація максимально складна", а Збройні Сили України важко просуваються через суцільне мінування.

"Велика насиченість протитанковими комплексами. Артилерія у росіян вже не відіграє першу роль. Головні проблеми — мінування, FVP-дрони, "Ланцети". Але рух триває", — заявив начальник ГУР.

  • Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширші будуть операції, то краще.
  • На думку начальника ГУР, після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту в неї піде щонайменше 10 років.
  • Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

Читайте також: Буданов став наймолодшим генерал-лейтенантом в Україні. Зеленський підвищив начальника ГУР

Дмитро Гриниченко
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