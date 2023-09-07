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Буданов став наймолодшим генерал-лейтенантом в Україні. Зеленський підвищив начальника ГУР

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 12:26
Буданов став наймолодшим генерал-лейтенантом в Україні. Зеленський підвищив начальника ГУР - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Зеленський підвищив Буданова у званні 7 вересня, коли в Україні відзначають День воєнної розвідки.

Таким чином начальник ГУР став наймолодшим генерал-лейтенантом в Україні, йому 37 років.

Це звання друге в ієрархії української армії, таке ж має начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала.

Наступним та найвищим званням (чотири зірки) є "генерал" — таке лише у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

  • Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширші будуть операції то краще.
  • На думку начальника ГУР, після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту в неї піде щонайменше 10 років.
  • Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир Зеленськийвійнарозвідкакирило буданов
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