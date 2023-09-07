Буданов став наймолодшим генерал-лейтенантом в Україні. Зеленський підвищив начальника ГУР

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зеленський підвищив Буданова у званні 7 вересня, коли в Україні відзначають День воєнної розвідки.

Таким чином начальник ГУР став наймолодшим генерал-лейтенантом в Україні, йому 37 років.

Це звання друге в ієрархії української армії, таке ж має начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала.

Наступним та найвищим званням (чотири зірки) є "генерал" — таке лише у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширші будуть операції то краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту в неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

Дивіться також: Буданов привітав розвідників, задув свічки на торті й трохи посміхнувся – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.