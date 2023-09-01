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Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 12:13
Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають
Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатора Володимира Путіна та його оточення у Росії називають "клубом, кому за 70". Про це повідомив начальник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

За його словами, після бунту терористів групи Вагнера Путін прибрав від ухвалення рішень "розумних генералів" — Сергія Суровікіна, Андрія Юдіна.

Він зазначив, що "на межі" командувач Повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський.

"Це вороги, але вони професійні люди. Їхнє усунення не йде в плюс Росії. Для нас це добре. У Кремлі тих, хто виступає за війну, залишилися одиниці. Усі розуміють, що це крах і чим швидше закінчити, тим краще", — сказав Буданов.

Розвідник наголосив, що агенти в Росії доповіли йому, що Путіна та його оточення називають "клуб, кому за 70".

"Не встигають за зміною подій. У 70 років мозок просто вже інакше працює, не встигаєш реагувати на події, які змінюються дуже швидко", — заявив начальник ГУР.

  • На другий день "заколоту" Суровікін у відеозверненні до вагнерівців закликав їх "зупинити колони" і підкоритися військово-політичному керівництву РФ.
  • 13 липня у WSJ повідомили, що Суровікін був затриманий після початку "заколоту" Пригожина. Також було затримано, усунено чи звільнено інших російських воєначальників.
  • За даними Politico, Суровікіну забороняють виходити з дому та наказали мовчати, доки про нього не забудуть.

Читайте також: ГУР – військовим Росії: Не напружує, що бунт влаштував Пригожин, а затримали Суровікіна?

Дмитро Гриниченко
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