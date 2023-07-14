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ГУР – військовим Росії: Не напружує, що бунт влаштував Пригожин, а затримали Суровікіна?

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 12:44
ГУР – військовим Росії: Не напружує, що бунт влаштував Пригожин, а затримали Суровікіна? - Фото
Андрій Юсов (Скриншот відео)

В Головному управлінні розвідки Міноборони звернулись до російських військових із запитанням, чи не напружує їх, що бунт проти військового керівництва РФ влаштував ватажок терористичної Групи Вагнер Євген Пригожин, а влада затримала генерала Сергія Суровікіна. Таке запитання поставив представник ГУР Андрій Юсов в інтервʼю Радіо Свобода.

Юсова запитали, чи знають у ГУР, де зараз знаходиться Суровікін та що з ним відбувалося після бунту Пригожина.

"Не все ми можемо оприлюднювати публічно, але так – інформація про те, що деякий час Суровікін був фізично обмежений в пересуванні і знаходився під допитами – вона підтверджується. Як і низка його колег із воєнного керівництва окупаційного корпусу", –сказав Юсов.

Представник ГУР гіпотетично звернувся до російських військових із запитанням, чи вважають вони нормальною таку ситуацію.

"Дивна ситуація (для нас не дивна, але якщо на широкий загал дивитись) – заколот підняв Пригожин і ПВК Вагнера, а затримали, наприклад, Суровікіна. Ну це питання до російського суспільства, якщо там воно є, до російських військових: "Як? Вас нічого не напружує? Вам все гаразд у такій ситуації – працювати і продовжувати виконувати злочинні накази?" – сказав Юсов.

Він додав, що станом на сьогодні Суровікін формально залишається на посаді, але в ухваленні безпосередніх, управлінських рішень обмежений.

Читайте також: WSJ: Генерала РФ Суровікіна затримали та допитують у Москві після "заколоту" Пригожина

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Наталія Медведєва
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