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WSJ: Генерала РФ Суровікіна затримали та допитують у Москві після "заколоту" Пригожина

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 15:05
WSJ: Генерала РФ Суровікіна затримали та допитують у Москві після
Сергій Суровікін (скриншот з відео)

У Москві продовжують утримувати та допитувати головнокомандувача російських Повітряно-космічних сил генерала Сергія Суровікіна. Він був затриманий після початку "заколоту" ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина. Окрім Суровікіна, були затримані, відсторонені або звільнені й інші російські воєначальники, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела.

Зазначається, що служба внутрішньої безпеки РФ затримала кількох високопоставлених військових через кілька годин після початку "маршу на Москву" терористичної Групи Вагнер.

Серед затриманих був і генерал Суровікін, повідомили виданню джерела, знайомі з ситуацією.

Стверджується, що він утримується та допитується в Москві, проте його не звинуватили у злочині.

Одне з джерел повідомило, що Суровікін знав про плани "заколоту", але не був причетний до нього.

Повідомляється про щонайменше 13 старших офіцерів, які були затримані для допиту, деяких пізніше відпустили, а майже 15 були відсторонені від служби або звільнені.

"Ці затримання спрямовані на очищення лав тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти", — сказало джерело.

Стверджується, що Суровікін не перебував у слідчому ізоляторі, проте проходив неодноразові допити, тому що слідство з'ясовувало, яку саме роль він відігравав у "заколоті" Пригожина.

Джерела повідомили, що Суровікіна можуть відпустити, коли диктатор РФ Путін вирішить, як впоратись з наслідками "заколоту".

Окрім Суровікіна, нібито були затримані його заступник генерал-полковник Андрій Юдін та заступник начальника військової розвідки генерал-лейтенант Володимир Алексєєв.

Згодом обох військових відпустили, проте вони відсторонені від виконання службових обов'язків, їм обмежено пересування і вони перебувають під наглядом, повідомило одне з джерел.

Зазначається, що Алексєєв мав "давні зв’язки з Вагнером", але на ранніх стадіях "заколоту" він узяв участь у запису відео, на якому закликав бойовиків зупинитись.

Також йдеться про затримання колишнього генерал-полковника Михайло Мізінцева, який раніше був заступником міністра оборони РФ та приєднався до терористичної ПВК "Вагнер" наприкінці квітня.

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Артем Джеріпа
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