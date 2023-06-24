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Секретар Путіна заявив, що справу проти Пригожина закрили, а сам він поїхав до Білорусі

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24.06.2023, 23:20
Секретар Путіна заявив, що справу проти Пригожина закрили, а сам він поїхав до Білорусі - Фото
Дмитрий Песков (Фото: Шамиль Жуматов/ЕРА)

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу проти російського терориста Євгена Пригожина буде закрито, "він піде до Білорусії". Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс РИА Новости.

Пропагандисти зазначають, що Пєсков не уточнив, чим Пригожин займеться у Білорусі.

На запитання, чи довіряє Путін, як і раніше, голові Міноборони РФ Сергію Шойгу, Пєсков відповів, що йому "невідомо про якісь зміни у цьому зв'язку".

Також секретар Путіна повідомив, що бойовики з терористичної організації Група Вагнера, які брали участь у сьогоднішніх подіях, нібито не будуть переслідуватися, а бажаючі взагалі зможуть підписати контракт з Міноборони РФ.

Нового звернення Путіна найближчим часом не буде, російським громадянам ніхто не збирається пояснювати, що це було, повідомив Пєсков.

  • Сьогодні Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації. При цьому терористи збили кілька вертольотів та літак армії РФ.
  • На півдорозі до Москви, нібито після переговорів із Лукашенком, Пригожин раптом зупинився і поїхав назад. За його словами, він ухвалив таке рішення нібито тому, що не хотів, щоби пролилася "російська кров".
  • Тим часом східне угруповання військ України сьогодні розпочало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.
Вадим Ребрина
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Олександр лукашенковолодимир путінЄвген Пригожин
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