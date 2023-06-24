Схід. Сили оборони почали наступ відразу на кількох напрямках, є просування – Міноборони

Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є просування вперед. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Йдеться про напрямки Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки.

На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямках, за словами Маляр, ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

На півдні на всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наступальні дії українських сил, повідомила Маляр.

Водночас ворог зазнає значних втрат особового складу, озброєння та техніки, зауважила вона.

Сьогодні вночі, після того, як стало відомо про спробу заколоту російської терористичної організації Група Вагнера, з Мар'їнки вийшли кадирівські підрозділи, заявив підполковник ЗСУ і пресофіцер Ярослав Чепурний, який працює на цьому напрямку.

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