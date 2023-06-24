Кадирівські підрозділи несподівано знялися і вийшли з Мар'їнки – підполковник ЗСУ
Сьогодні вночі з Мар'їнки вийшли кадирівські підрозділи. Інші формування окупантів поки не виказують таких намірів. Про це в ефірі телемарафону заявив підполковник ЗСУ і пресофіцер Ярослав Чепурний, який працює на цьому напрямку.
"Сьогодні вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Мар'їнці, несподівано знялися і почали виходити з Мар'їнки", – сказав Чепурний.
За його словами, аеророзвідка це помітила, і по противнику було завдано вогневе ураження, підбито один БТР.
"Полк ахмат-восток, який тут воював, і загони спецпризначення в повному складі знялися і кудись поїхали", – сказав Чепурний.
Водночас інші формування окупантів "не виказують намірів знятися і піти".
Також Чепурний повідомив, що кількість обстрілів українських позицій з боку ворога майже не змінилася.
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