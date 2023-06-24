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Кадирівські підрозділи несподівано знялися і вийшли з Мар'їнки – підполковник ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
24.06.2023, 19:34
Кадирівські підрозділи несподівано знялися і вийшли з Мар'їнки – підполковник ЗСУ - Фото
Кадирівці (ілюстраційний скриншот)

Сьогодні вночі з Мар'їнки вийшли кадирівські підрозділи. Інші формування окупантів поки не виказують таких намірів. Про це в ефірі телемарафону заявив підполковник ЗСУ і пресофіцер Ярослав Чепурний, який працює на цьому напрямку.

"Сьогодні вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Мар'їнці, несподівано знялися і почали виходити з Мар'їнки", – сказав Чепурний.

За його словами, аеророзвідка це помітила, і по противнику було завдано вогневе ураження, підбито один БТР.

"Полк ахмат-восток, який тут воював, і загони спецпризначення в повному складі знялися і кудись поїхали", – сказав Чепурний.

Водночас інші формування окупантів "не виказують намірів знятися і піти".

Також Чепурний повідомив, що кількість обстрілів українських позицій з боку ворога майже не змінилася.

  • Сьогодні ватажок російської терористичної організації Група Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації. 
  • На протидію терористам Вагнера у Ростовську область вирушила колона кадирівців з Чечні.  
Вадим Ребрина
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війнаМар'їнкаахмат-восток
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