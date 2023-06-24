Кадирівські підрозділи несподівано знялися і вийшли з Мар'їнки – підполковник ЗСУ

Сьогодні вночі з Мар'їнки вийшли кадирівські підрозділи. Інші формування окупантів поки не виказують таких намірів. Про це в ефірі телемарафону заявив підполковник ЗСУ і пресофіцер Ярослав Чепурний, який працює на цьому напрямку.

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"Сьогодні вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Мар'їнці, несподівано знялися і почали виходити з Мар'їнки", – сказав Чепурний.

За його словами, аеророзвідка це помітила, і по противнику було завдано вогневе ураження, підбито один БТР.

"Полк ахмат-восток, який тут воював, і загони спецпризначення в повному складі знялися і кудись поїхали", – сказав Чепурний.

Водночас інші формування окупантів "не виказують намірів знятися і піти".

Також Чепурний повідомив, що кількість обстрілів українських позицій з боку ворога майже не змінилася.

Сьогодні ватажок російської терористичної організації Група Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

На протидію терористам Вагнера у Ростовську область вирушила колона кадирівців з Чечні.

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