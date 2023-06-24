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Кадыровские подразделения неожиданно снялись и вышли из Марьинки – подполковник ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 19:34
Кадыровские подразделения неожиданно снялись и вышли из Марьинки – подполковник ВСУ - Фото
Кадыровцы (иллюстрационный скриншот)

Сегодня ночью из Марьинки вышли кадыровские подразделения. Другие формирования окупантов пока не высказывают таких намерений. Об этом в эфире телемарафона заявил подполковник ВСУ и пресс-офицер, работающий на этом направлении, Ярослав Чепурной.

"Сегодня ночью чеченские подразделения, воюющие против нас в Марьинке, неожиданно снялись и начали выходить из Марьинки", – сказал Чепурной.

По его словам, аэроразведка это заметила, и по противнику было нанесено огневое поражение, подбит один БТР.

"Воевавший здесь полк ахмат-восток и отряды спецназначения в полном составе снялись и куда-то уехали", – сказал Чепурной.

В то же время другие формирования оккупантов "не выражают намерений сняться и уйти".

Также Чепурной сообщил, что количество обстрелов украинских позиций со стороны врага почти не изменилось.

  • Сегодня главарь российской террористической организации Группа Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • На противодействие террористам Вагнера в Ростовскую область отправилась колонна кадыровцев из Чечни.
Вадим Ребрина
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войнаМарьинкаахмат-восток
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