Восток. ВСУ начали наступление сразу на нескольких направлениях, есть продвижение – Маляр

Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Речь идет о направлениях Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки.

На Купянском, Лиманском, Марьинском направлениях, по словам Маляр, враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.

На юге по всем направлениям наступления продолжаются тяжелые бои. Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наступательные действия украинских сил, сообщила Маляр.

В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники, отметила она.

Сегодня ночью, после того, как стало известно о попытке мятежа российской террористической организации Группа Вагнера, из Марьинки вышли кадыровские подразделения, заявил работающий на этом направлении подполковник ВСУ и пресс-офицер Ярослав Чепурный.

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