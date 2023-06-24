Восток. ВСУ начали наступление сразу на нескольких направлениях, есть продвижение – Маляр
Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Речь идет о направлениях Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки.
На Купянском, Лиманском, Марьинском направлениях, по словам Маляр, враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.
На юге по всем направлениям наступления продолжаются тяжелые бои. Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наступательные действия украинских сил, сообщила Маляр.
В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники, отметила она.
- Сегодня ночью, после того, как стало известно о попытке мятежа российской террористической организации Группа Вагнера, из Марьинки вышли кадыровские подразделения, заявил работающий на этом направлении подполковник ВСУ и пресс-офицер Ярослав Чепурный.
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