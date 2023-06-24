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Пригожин заявил, что разворачивает колонну Группы Вагнера, двигавшуюся на Москву

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 20:46
Пригожин заявил, что разворачивает колонну Группы Вагнера, двигавшуюся на Москву - Фото
Евгений Пригожин (скриншот с видео)

Главарь российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил, что останавливает свою колонну, двигавшуюся на Москву, и возвращается в "полевые лагеря".

"Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – сказал Пригожин в голосовом сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он заявил, что Группу Вагнера "хотели расформировать".

Перед этим пресс-служба беларуского диктатора Александра Лукашенко сообщила, что после разговора с Путиным он позвонил Пригожину.

В результате разговора, согласно сообщению, "пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России".

Пригожин якобы принял предложение Лукашенко "об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения".

Что Пригожину предложили взамен, не сообщается.

"На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", – говорится в заявлении пресс-службы Лукашенко.

  • Сегодня главарь российской террористической организации Группа Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • В противодействие террористам Вагнера в Ростовскую область отправилась колонна кадыровцев из Чечни.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Пригожин не принимает решения самостоятельно, у него есть сообщники в Кремле. 
Вадим Ребрина
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