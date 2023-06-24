Пригожин не самостоятелен, у него есть сообщники в Кремле – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин не принимает решения самостоятельно, у него есть сообщники в Кремле. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он считает, что события в России "действительно приобрели угрожающий характер для путинского режима" и являются "крайне опасными для РФ".

Данилов заявил, что начался "процесс разрушения России". Даже если Пригожину не удастся захватить власть в Москве, этот процесс остановить будет уже невозможно, подчеркнул он.

"У Пригожина обязательно есть сообщники, которые находятся в Кремле. Он не самостоятельно принимает решения... Они сейчас ожидают, как будут разворачиваться те или иные события, тогда их активизация будет максимально задействована", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что ни рядовые россияне, ни российские военные не сопротивляются Группе Вагнера, наоборот — их бесплатно кормят, заправляют машины.

Сегодня главарь российской террористической организации Группа Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

В противодействие террористам Вагнера в Ростовскую область отправилась колонна кадыровцев из Чечни.

Сегодня ночью из Марьинки вышли кадыровские подразделения. Другие формирования оккупантов пока не высказывают таких намерений.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.