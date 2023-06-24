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Пригожин не самостоятелен, у него есть сообщники в Кремле – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 20:03
Пригожин не самостоятелен, у него есть сообщники в Кремле – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин не принимает решения самостоятельно, у него есть сообщники в Кремле. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он считает, что события в России "действительно приобрели угрожающий характер для путинского режима" и являются "крайне опасными для РФ".

Данилов заявил, что начался "процесс разрушения России". Даже если Пригожину не удастся захватить власть в Москве, этот процесс остановить будет уже невозможно, подчеркнул он.

"У Пригожина обязательно есть сообщники, которые находятся в Кремле. Он не самостоятельно принимает решения... Они сейчас ожидают, как будут разворачиваться те или иные события, тогда их активизация будет максимально задействована", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что ни рядовые россияне, ни российские военные не сопротивляются Группе Вагнера, наоборот — их бесплатно кормят, заправляют машины.

  • Сегодня главарь российской террористической организации Группа Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • В противодействие террористам Вагнера в Ростовскую область отправилась колонна кадыровцев из Чечни.
  • Сегодня ночью из Марьинки вышли кадыровские подразделения. Другие формирования оккупантов пока не высказывают таких намерений.
Вадим Ребрина
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группа вагнераевгений пригожинАлексей Данилов
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