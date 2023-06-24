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Пригожин не самостійний, він має спільників у Кремлі – Данілов

Этот материал также доступен на русском
24.06.2023, 20:03
Пригожин не самостійний, він має спільників у Кремлі – Данілов - Фото
Олексій Данілов (Скриншот відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ватажок терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин не приймає рішення самостійно, він має спільників у Кремлі. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Він вважає, що події в Росії "дійсно набули загрозливого характеру для путінського режиму" і є "вкрай небезпечними для РФ".

Данілов заявив, що розпочався "процес руйнації Росії". Навіть якщо Пригожину не вдасться захопити владу в Москві, цей процес зупинити буде вже неможливо, підкреслив він.

"У Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає рішення... Вони зараз очікують, як будуть розгортатися ті чи інші події, тоді їхня активізація буде максимально задіяна", – сказав секретар РНБО.

Він відзначив, що ні рядові росіяни, ні російські військові не чинять супротиву Групі Вагнера, навпаки — їх безплатно годують, заправляють машини.

  • Сьогодні ватажок російської терористичної організації Група Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації. 
  • На протидію терористам Вагнера у Ростовську область вирушила колона кадирівців з Чечні.  
  • Сьогодні вночі з Мар'їнки вийшли кадирівські підрозділи. Інші формування окупантів поки не виказують таких намірів.
Вадим Ребрина
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олексій даніловЄвген Пригожингрупа вагнера
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