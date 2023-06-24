Пригожин не самостійний, він має спільників у Кремлі – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ватажок терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин не приймає рішення самостійно, він має спільників у Кремлі. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він вважає, що події в Росії "дійсно набули загрозливого характеру для путінського режиму" і є "вкрай небезпечними для РФ".

Данілов заявив, що розпочався "процес руйнації Росії". Навіть якщо Пригожину не вдасться захопити владу в Москві, цей процес зупинити буде вже неможливо, підкреслив він.

"У Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає рішення... Вони зараз очікують, як будуть розгортатися ті чи інші події, тоді їхня активізація буде максимально задіяна", – сказав секретар РНБО.

Він відзначив, що ні рядові росіяни, ні російські військові не чинять супротиву Групі Вагнера, навпаки — їх безплатно годують, заправляють машини.

Сьогодні ватажок російської терористичної організації Група Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

На протидію терористам Вагнера у Ростовську область вирушила колона кадирівців з Чечні.

Сьогодні вночі з Мар'їнки вийшли кадирівські підрозділи. Інші формування окупантів поки не виказують таких намірів.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.