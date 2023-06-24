Пригожин не самостійний, він має спільників у Кремлі – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ватажок терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин не приймає рішення самостійно, він має спільників у Кремлі. Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Він вважає, що події в Росії "дійсно набули загрозливого характеру для путінського режиму" і є "вкрай небезпечними для РФ".
Данілов заявив, що розпочався "процес руйнації Росії". Навіть якщо Пригожину не вдасться захопити владу в Москві, цей процес зупинити буде вже неможливо, підкреслив він.
"У Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає рішення... Вони зараз очікують, як будуть розгортатися ті чи інші події, тоді їхня активізація буде максимально задіяна", – сказав секретар РНБО.
Він відзначив, що ні рядові росіяни, ні російські військові не чинять супротиву Групі Вагнера, навпаки — їх безплатно годують, заправляють машини.
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