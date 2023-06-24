Секретарь Путина заявил, что дело против Пригожина закрыли, а сам он уехал в Беларусь

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против российского террориста Евгения Пригожина будет прекращено, "он уйдет в Белоруссию". Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Пропагандисты отмечают, что Песков не уточнил, чем Пригожин займется в Беларуси.

На вопрос, доверяет ли Путин по-прежнему главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, Песков ответил, что ему "неизвестно о каких-то изменениях в этой связи".

Также секретарь Путина сообщил, что боевики из террористической организации Группа Вагнера, которые участвовали в сегодняшних событиях, якобы не будут подвергаться преследованию, а желающие и вовсе смогут подписать контракт с Минобороны РФ.

Нового обращения Путина в ближайшее время не будет, российским гражданам никто не намерен объяснять, что это было, сообщил Песков.

Сегодня Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации. При этом террористы сбили несколько вертолетов и самолет армии РФ.

На полпути к Москве, якобы после переговоров с Лукашенко Пригожин вдруг остановился и поехал назад. По его словам, он принял такое решение якобы потому, что не хотел, чтобы пролилась "русская кровь".

Тем временем восточная группировка войск Украины сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.

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