Секретарь Путина заявил, что дело против Пригожина закрыли, а сам он уехал в Беларусь
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против российского террориста Евгения Пригожина будет прекращено, "он уйдет в Белоруссию". Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
Пропагандисты отмечают, что Песков не уточнил, чем Пригожин займется в Беларуси.
На вопрос, доверяет ли Путин по-прежнему главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, Песков ответил, что ему "неизвестно о каких-то изменениях в этой связи".
Также секретарь Путина сообщил, что боевики из террористической организации Группа Вагнера, которые участвовали в сегодняшних событиях, якобы не будут подвергаться преследованию, а желающие и вовсе смогут подписать контракт с Минобороны РФ.
Нового обращения Путина в ближайшее время не будет, российским гражданам никто не намерен объяснять, что это было, сообщил Песков.
- Сегодня Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации. При этом террористы сбили несколько вертолетов и самолет армии РФ.
- На полпути к Москве, якобы после переговоров с Лукашенко Пригожин вдруг остановился и поехал назад. По его словам, он принял такое решение якобы потому, что не хотел, чтобы пролилась "русская кровь".
- Тем временем восточная группировка войск Украины сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.
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