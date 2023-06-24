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В ходе попытки военного переворота в России армия РФ несет потери – Oryx

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 15:23
В ходе попытки военного переворота в России армия РФ несет потери – Oryx - Фото
Путин объявил частичную мобилизацию в России (Коллаж: Валентина Полищук/LIGA.net)

В ходе военного переворота в России армия РФ потеряла больше техники, чем террористическая организация "Группа Вагнера". OSINT-проект Oryx ведет подсчет потерь с обеих сторон.

По данным проекта российская армия потеряла меньше чем за сутки:

- самолет Ил-22

- два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы

- один вертолет Ми-35

- боевую машину "Тигр"

- военный КамАЗ

Группа Вагнера, по данным проекта, потеряла всего один УАЗ.

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией. Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивления", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.
Вадим Ребрина
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группа вагнераРоссияпереворот
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