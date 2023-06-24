В ходе попытки военного переворота в России армия РФ несет потери – Oryx

В ходе военного переворота в России армия РФ потеряла больше техники, чем террористическая организация "Группа Вагнера". OSINT-проект Oryx ведет подсчет потерь с обеих сторон.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным проекта российская армия потеряла меньше чем за сутки:

- самолет Ил-22

- два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы

- один вертолет Ми-35

- боевую машину "Тигр"

- военный КамАЗ

Группа Вагнера, по данным проекта, потеряла всего один УАЗ.

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивления", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.