У процесі спроби військового перевороту в Росії армія РФ зазнає втрат – Oryx

Унаслідок військового перевороту в Росії армія РФ втратила більше техніки, ніж терористична організація "Група Вагнера". OSINT-проект Oryx веде підрахунок втрат з обох боків.

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За даними проєкту російська армія втратила менше ніж за добу:

- літак Іл-22

- два вертольоти, призначені для радіоелектронної боротьби

- один вертоліт Мі-35

- бойову машину "Тигр"

- військовий КамАЗ

Група Вагнера, за даними проєкту, втратила лише один УАЗ.

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією . Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

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