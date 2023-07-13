"Нанесли удар с тыла". Командувач 58 армії РФ Попов поскаржився Герасимову – його відразу ж вигнали

Командувач російської 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов заявив про нібито власну відставку з посади. Його армія належить до Південного військового округу РФ і протистоїть українському наступу на півдні. Аудіозапис з повідомленням Попова поширюють ресурси окупантів.

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Попов стверджує, що порушив питання відсутності контрбатарейної боротьби та станцій артилерійської розвідки, через що гинуть російські загарбники.

"Висловив це на найвищому рівні відверто, дуже жорстко. У зв'язку з цим, мабуть, старші начальники відчули в мені небезпеку якусь і стрімко за один день світловий приготували наказ міністра оборони, вивели мене з розпорядження, мене позбулися", – сказав окупант.

Нібито ці питання призвели до "блискавичної" відставки генерал-майора за один день.

Окупант поскаржився, що їм "завдав удару з тилу старший начальник".

"Зрадницьки й підло обезголовив армію у найважчий і напружений момент", – поділився емоціями ватажок загарбників.

Попов не деталізував, про яких саме "старших начальників" йдеться у його повідомленні.

Раніше інформацію про звільнення Попова за рішенням начальника генштабу РФ Валерія Герасимова публікував американський Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією дослідників, Попов скаржився на втрати серед підпорядкованих йому окупантів та відсутність ротації.

Начальник генштабу РФ нібито звинуватив Попова у "панікерстві та шантажі російського військового командування".

Після того як Попов нібито погрожував звернутись до російського диктатора Путіна, Герасимов звільнив командувача та відправив його на передові позиції, пише ISW.

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

Раніше подібні аудіоповідомлення використовував ватажок бойовиків ПВК Вагнер Пригожин під час свого "заколоту". Після скасування походу на Москву він теж записав аудіо з поясненнями, чого саме хотіли вагнерівці.

12 липня у Міноборони повідомили, що за добу українські сили успішно стримували наступ росіян на Сході та продовжили власний наступ на півдні та під Бахмутом.

Генштаб підтвердив удар українських сил по готелю у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, котрий росіяни використовували як базу. Нібито під час нього був ліквідований російський військовий найвищого рангу за весь час війни.

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