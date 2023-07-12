З'явилось відео зі знищенням російського танку Т-90М "Прорив" на Бахмутському напрямку. Відео поширив Telegram-канал War Zone, геолокацію встановила OSINT-спільнота КіберБорошно.
Росія заявляла у 2020 році, що має близько 100 танків такої модифікації на озброєнні.
Один танк "Прорив" коштує $4 млн.
На відео танк рухається вздовж залізничної колії, під час чого по ньому "прилітає".
Відбувається вибух, із задньої частини танку йде дим, але він продовжує рухатись до залізничного переїзду.
Там він зупиняється, а окупанти вилазять із танку та біжать від нього.
OSINT-дослідники встановили, що це відбулось на північних околицях Курдюмівки на Бахмутському напрямку.
Також з'явилось відео з "добиванням" цього танку за допомогою скидання гранати з українського дрона.
- Наприкінці червня Держприкордонслужба опублікувала відео зі знищенням російського танку на Донеччині.
- 7 липня з'явилось відео з Бахмутського напрямку, на якому бійці 3 ОШБр знищують російський танк Т-80 протиракетними комплексами NLAW та Javelin.
- Група ударних безпілотних комплексів Flying Skull виклала відеозаписи з FPV-дронів, на яких вражено кілька російських танків на одному з напрямків фронту.
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