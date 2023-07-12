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ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90М "Прорив" під Бахмутом – два відео, мапа видео

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 20:55
Відео: War Zone
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З'явилось відео зі знищенням російського танку Т-90М "Прорив" на Бахмутському напрямку. Відео поширив Telegram-канал War Zone, геолокацію встановила OSINT-спільнота КіберБорошно.

Росія заявляла у 2020 році, що має близько 100 танків такої модифікації на озброєнні.

Один танк "Прорив" коштує $4 млн.

На відео танк рухається вздовж залізничної колії, під час чого по ньому "прилітає".

Відбувається вибух, із задньої частини танку йде дим, але він продовжує рухатись до залізничного переїзду.

Там він зупиняється, а окупанти вилазять із танку та біжать від нього.

OSINT-дослідники встановили, що це відбулось на північних околицях Курдюмівки на Бахмутському напрямку.

Місце підбиття танку (мапа: deepstate)

Також з'явилось відео з "добиванням" цього танку за допомогою скидання гранати з українського дрона.

Дивіться також: Атака на Київ: уночі боєць ЗСУ збив "шахед" пуском зі Stinger – відео

Артем Джеріпа
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війнатанкбахмутТ-90М Проривкурдюмівка
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