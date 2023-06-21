Група ударних безпілотних комплексів Flying Skull у складі Сил оборони виклала відеозаписи з FPV-дронів, якими вражено кілька російських танків на одному з напрямків фронту. Частину танків знищено, частину пошкоджено.

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На відео вище бойова машина росіян Т-80 йшла через поле та підірвалася на міні. Екіпаж та інший особовий склад спішився і втік у найближчу посадку.

Українські аеророзвідники, щоб не дати ворогові пізніше евакуювати танк для ремонту, "добили" його дронами. Для певності оператор завів летючий боєприпас у відкритий люк танка. Сталося займання боєкомплекту.

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У ролику нижче FPV-дрони атакували "роззутий" на одну гусеницю танк, а коли повз нього промчав ще один – прилетіло і йому:

У ролику №3 та сама група аеророзвідки спалює ще один Т-80, що стоїть біля посадки.

Внаслідок прильоту відбувається загоряння палива – одиниця техніки противника знищена:

За словами секретаря РНБО Данілова, одним із пріоритетів ЗСУ зараз, у середині червня 2023 року, є знищення артилерії росіян.

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