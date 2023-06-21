Группа ударных беспилотных комплексов Flying Skull в составе Сил обороны выложила видеозаписи с FPV-дронов, которыми поражены несколько российских танков на одном из направлений фронта. Часть танков уничтожена, часть повреждена.
На видео выше боевая машина россиян Т-80 шла через поле и подорвалась на мине. Экипаж и другой личный состав спешился и сбежал в ближайшую посадку.
Украинские аэроразведчики, чтобы не дать врагу позже эвакуировать танк для ремонта, "добили" его дронами. Чтобы было наверняка, оператор завел летающий боеприпас в открытый люк танка. Произошло воспламенение боекомплекта.
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В ролике ниже FPV-дроны атаковали "разутый" на одну гусеницу танк, а когда мимо него промчался еще один – прилетело и ему:
В ролике №3 ниже та же группа аэроразведки сжигает еще один Т-80, стоящий возле посадки.
В результате прилета происходит возгорание топлива – единица техники противника уничтожена:
- По словам секретаря СНБО Данилова, одним из приоритетов ВСУ сейчас, в середине июня 2023 года, является уничтожение артиллерии россиян.
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