UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Конвейер сожженных танков Т-80 и Т-72 армии России: дроны ВСУ выбивают врагу броню – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 12:37
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона

Группа ударных беспилотных комплексов Flying Skull в составе Сил обороны выложила видеозаписи с FPV-дронов, которыми поражены несколько российских танков на одном из направлений фронта. Часть танков уничтожена, часть повреждена.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На видео выше боевая машина россиян Т-80 шла через поле и подорвалась на мине. Экипаж и другой личный состав спешился и сбежал в ближайшую посадку.

Украинские аэроразведчики, чтобы не дать врагу позже эвакуировать танк для ремонта, "добили" его дронами. Чтобы было наверняка, оператор завел летающий боеприпас в открытый люк танка. Произошло воспламенение боекомплекта.

Читайте также: История Булата. Что вас ждет, если получите ранение на войне

В ролике ниже FPV-дроны атаковали "разутый" на одну гусеницу танк, а когда мимо него промчался еще один – прилетело и ему:

В ролике №3 ниже та же группа аэроразведки сжигает еще один Т-80, стоящий возле посадки.

В результате прилета происходит возгорание топлива – единица техники противника уничтожена:

Смотрите видео: ВСУ нанесли удар по российскому "Леопарду" на Запорожском фронте – видео

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадронБПЛАтанкт-72т-80дрон-камикадзеFPV
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 