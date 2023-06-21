Группа ударных беспилотных комплексов Flying Skull в составе Сил обороны выложила видеозаписи с FPV-дронов, которыми поражены несколько российских танков на одном из направлений фронта. Часть танков уничтожена, часть повреждена.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На видео выше боевая машина россиян Т-80 шла через поле и подорвалась на мине. Экипаж и другой личный состав спешился и сбежал в ближайшую посадку.

Украинские аэроразведчики, чтобы не дать врагу позже эвакуировать танк для ремонта, "добили" его дронами. Чтобы было наверняка, оператор завел летающий боеприпас в открытый люк танка. Произошло воспламенение боекомплекта.

Читайте также: История Булата. Что вас ждет, если получите ранение на войне

В ролике ниже FPV-дроны атаковали "разутый" на одну гусеницу танк, а когда мимо него промчался еще один – прилетело и ему:

В ролике №3 ниже та же группа аэроразведки сжигает еще один Т-80, стоящий возле посадки.

В результате прилета происходит возгорание топлива – единица техники противника уничтожена:

По словам секретаря СНБО Данилова, одним из приоритетов ВСУ сейчас, в середине июня 2023 года, является уничтожение артиллерии россиян.

Смотрите видео: ВСУ нанесли удар по российскому "Леопарду" на Запорожском фронте – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.