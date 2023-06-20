Наступление ВСУ. Данилов: Приоритет — выбить артиллерию россиян для проведения операций

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что одним из главных приоритетов Вооруженных Сил Украины является уничтожение артиллерии россиян. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, один из главных приоритетов Сил обороны — это обескровливание артиллерии армии РФ, максимальное уничтожение артиллерийских систем и других систем огневого поражения, а также их расчетов.

Он объяснил, что это необходимо для очищения театра боевых действий и для проведения операций ВСУ.

"Уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов обеспечения. Такая работа выполняется отлично. Показатели уничтожения вражеской техники достигли едва ли не максимальных показателей с момента начала войны", — заявил Данилов.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

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