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Наступление ВСУ. Данилов: Приоритет — выбить артиллерию россиян для проведения операций

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 18:04
Наступление ВСУ. Данилов: Приоритет — выбить артиллерию россиян для проведения операций - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что одним из главных приоритетов Вооруженных Сил Украины является уничтожение артиллерии россиян. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, один из главных приоритетов Сил обороны — это обескровливание артиллерии армии РФ, максимальное уничтожение артиллерийских систем и других систем огневого поражения, а также их расчетов.

Он объяснил, что это необходимо для очищения театра боевых действий и для проведения операций ВСУ. 

"Уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов обеспечения. Такая работа выполняется отлично. Показатели уничтожения вражеской техники достигли едва ли не максимальных показателей с момента начала войны", — заявил Данилов.

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Смотрите также: Бойцы ВСУ освободили Пятихатки Запорожской области – видео

Дмитрий Гриниченко
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войнанаступлениеснбоартиллерияпотериАлексей Данилов
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