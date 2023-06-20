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Наступ ЗСУ. Данілов: Пріоритет — максимально вибити артилерію росіян для проведення операцій

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 18:04
Наступ ЗСУ. Данілов: Пріоритет — максимально вибити артилерію росіян для проведення операцій - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що одним із головних пріоритетів Збройних Сил України є знищення артилерії росіян. Про це він написав у Facebook.

За його словами, одним із головних пріоритетів Сил оборони є знекровлення артилерії армії РФ, максимальне знищення артилерійських систем та інших систем вогневої поразки, а також їхніх розрахунків.

Він пояснив, що це необхідно для очищення театру бойових дій і для проведення операцій ЗСУ.

"Знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення. Така робота виконується чудово. Показники знищення ворожої техніки досягли майже максимальних показників з моменту початку війни", — заявив Данілов.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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Дмитро Гриниченко
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