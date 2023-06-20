Наступ ЗСУ. Данілов: Пріоритет — максимально вибити артилерію росіян для проведення операцій

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що одним із головних пріоритетів Збройних Сил України є знищення артилерії росіян. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, одним із головних пріоритетів Сил оборони є знекровлення артилерії армії РФ, максимальне знищення артилерійських систем та інших систем вогневої поразки, а також їхніх розрахунків.

Він пояснив, що це необхідно для очищення театру бойових дій і для проведення операцій ЗСУ.

"Знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення. Така робота виконується чудово. Показники знищення ворожої техніки досягли майже максимальних показників з моменту початку війни", — заявив Данілов.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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