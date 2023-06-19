Військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади та другого окремого стрілецького батальйону звільнили від російських окупантів село П'ятихатки Запорізької області. Відповідне відео було опубліковано Сухопутними військами Збройних Сил України.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"Сьогодні, 18 червня, силами 128 гірничо-штурмової бригади та другого ОСБ було вибито рашистів з населеного пункту П'ятихатки. Окупанти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, зброю", – розповіли військові.
- 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
- Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
- 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі