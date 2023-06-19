Військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади та другого окремого стрілецького батальйону звільнили від російських окупантів село П'ятихатки Запорізької області. Відповідне відео було опубліковано Сухопутними військами Збройних Сил України.

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"Сьогодні, 18 червня, силами 128 гірничо-штурмової бригади та другого ОСБ було вибито рашистів з населеного пункту П'ятихатки. Окупанти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, зброю", – розповіли військові.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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