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З'явилося відео зі звільненого села П'ятихатки у Запорізькій області видео

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19.06.2023, 09:47
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Військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади та другого окремого стрілецького батальйону звільнили від російських окупантів село П'ятихатки Запорізької області. Відповідне відео було опубліковано Сухопутними військами Збройних Сил України.

"Сьогодні, 18 червня, силами 128 гірничо-штурмової бригади та другого ОСБ було вибито рашистів з населеного пункту П'ятихатки. Окупанти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, зброю", – розповіли військові.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
Наталія Медведєва
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війнаЗапорізька областьконтрнаступпятихатки
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