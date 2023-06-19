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Появилось видео из освобожденного села Пятихатки в Запорожской области видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 09:47
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Военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой бригады и второго отдельного стрелецкого батальона освободили от российских оккупантов село Пятихатки Запорожской области. Соответствующее видео опубликовали Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня, 18 июня, силами 128 горно-штурмовой бригады и второго ОСБ были выбиты рашисты из населенного пункта Пятихатки. Оккупанты бежали, бросая технику, боеприпасы, оружие", – рассказали военные.

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 
Наталья Медведева
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Пятихаткивойназапорожская областьконтрнаступление
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