Міноборони: ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ. Звільнили П'ятихатки та ще сім селищ

Збройні Сили України наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на таврійському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, на півдні за тиждень тривав наступ на кількох напрямках — ракетники та артилеристи виконали 10 125 вогневих завдань.

Під час наступу у напрямку Бердянська та Мелітополя звільнено Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Загалом українські воїни просунулися у глибину оборони росіян на відстань до 7 км, звільнена площа становить 113 кв. км.

Маляр заявила, що ворог зазнав суттєвих втрат, на всіх напрямках фронту знищено та поранено 4600 окупантів, понад 80 загарбників взято в полон.

Також знищено понад 400 одиниць техніки та озброєння, зокрема, гелікоптери, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та інше.

12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

Дивіться також: Наступ ЗСУ. У Міноборони показали підбиту БМП Bradley 47 бригади та вцілілий екіпаж: фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.