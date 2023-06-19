В сети появилось видео удара по позиции в посадке, где была укрыта станция наземной артиллерийской разведки российских оккупантов СНАР-10 "Леопард". Ролик разместил Telegram-аккаунт immateriumukrkhorne.
По данным источника, боевой эпизод произошел "при поддержке украинской патрульной полиции и контрразведки ВСУ", а огневое поражение нанесено на территории временно оккупированного села Вербовое восточнее с. Роботине в Запорожской области.
OSINT-группа GeoConfirmed геолоцировала местность именно там.
Другая OSINT-группа InformNapalm сообщила, что "раньше мы уже уничтожали и даже трофеили такую машину". Там напомнили, что с 2014 года они вели базу данных фиксации образцов российского тяжелого вооружения и техники на востоке Украины, "чтобы доносить на конкретных OSINT-примерах на дипломатическом уровне, что Россия ведет войну и использует не только советскую, но и российскую технику".
"Среди прочего мы публиковали расследование, что на Донбассе обнаружены "Леопарды", – указали расследователи.
Скриншоты: deepstatemap.live
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