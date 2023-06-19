В сети появилось видео удара по позиции в посадке, где была укрыта станция наземной артиллерийской разведки российских оккупантов СНАР-10 "Леопард". Ролик разместил Telegram-аккаунт immateriumukrkhorne.

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По данным источника, боевой эпизод произошел "при поддержке украинской патрульной полиции и контрразведки ВСУ", а огневое поражение нанесено на территории временно оккупированного села Вербовое восточнее с. Роботине в Запорожской области.

OSINT-группа GeoConfirmed геолоцировала местность именно там.

СПРАВКА. Производившийся с 1970 года "Леопард" размещен на шасси тягача МТ-ЛБ. Он может, по заявлениям разработчика, обнаруживать подвижные наземные цели на расстоянии до 17 км, наземные разрывы снарядов – от 4 до 10 км, надводные цели до 30 км и надводные разрывы снарядов – от 14 до 23 км. Модернизированная станция якобы способна выявить танки на дистанции до 40 км.

Другая OSINT-группа InformNapalm сообщила, что "раньше мы уже уничтожали и даже трофеили такую машину". Там напомнили, что с 2014 года они вели базу данных фиксации образцов российского тяжелого вооружения и техники на востоке Украины, "чтобы доносить на конкретных OSINT-примерах на дипломатическом уровне, что Россия ведет войну и использует не только советскую, но и российскую технику".

"Среди прочего мы публиковали расследование, что на Донбассе обнаружены "Леопарды", – указали расследователи.

Скриншоты: deepstatemap.live

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