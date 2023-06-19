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Россияне заминировали танк и пустили на ВСУ – не доехал: видео взрыва и облака Вильсона видео

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19.06.2023, 10:15
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Российские оккупанты освоили на войне против Украины методы террористов ИРА, ИГИЛ и Талибана – отправку на позиции противника заминированного транспортного средства. Дрон ВС РФ снял на видео детонацию танка Т-55, который захватчики напичкали взрывчаткой и отправили "на автопилоте" на посадку, которую удерживают Силы обороны.

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OSINT-группы полагают, что это произошло в июне 2023 года в районе разрушенной боевыми действиями Марьинки на западной окраине временно оккупированного Донецка. Об этом пишет и z-канал военных пропагандистов РФ, который опубликовал ролик.

По данным российских террористов, в боевую машину якобы набили "шесть тонн" взрывчатки, но проверить эту информацию невозможно. 

В кадре танк продвигается по кратчайшему треку на посадку, но подрывается на мире. Спустя несколько секунд по нему из посадки прилетает из ручного противотанкового гранатомета ВСУ.

Практически сразу следует мощнейшая детонация, в результате чего на мгновение можно наблюдать эффект Вильсона (облако водного аэрозоля при мощном взрыве во влажном воздухе) и ударную волну.

Читайте также: Генерал Милли говорит, что танки играют решающую роль в контрнаступлении ВСУ

В конце февраля 2023 года OSINT-сообщество InformNapalm сообщало о похожих инцидентах со слов и фото/видеоулик от украинских военных: россияне используют тактику "шахид-мобилей" – набивают авто или бронетехнику взрывчаткой и пытаются направлять ее в какую-нибудь посадку, как приманку. Ждут, пытаются наблюдать с дрона и дистанционно подрывают, если к ней приближаются люди.

Группа привела цитату из сообщения военных: "Новая тактика пи***ов: заехала МТ-ЛБ на позицию в посадку, взглянули – механа нет, никого в машине нет, в небе увидели дрон, сразу отошли на метров 100, оно как грохнуло, в посадке деревья повырывало. Будьте осторожны".

  • Посмотрите видео, как танковый взвод ВСУ "прощупал" российских оккупантов на элеваторе и ушел под дымами.
  • 15 июня 2023 года стало известно, что Израиль продаст 200 танков анонимным странам. Глава Минобороны Израиля позвонит украинскому коллеге; возможно, обсудят именно это, пишет Axios.
Евгений Пилипенко
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войнавзрывМарьинкат-55
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