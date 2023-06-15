Израиль впервые продаст 200 танков анонимным странам, одна из которых европейская – видео

Две неназванные страны, одна из которых находится в Европе, при поддержке США намерены приобрести в Израиле более 200 танков Merkava Mk2 и Mk3, хранящихся на складах. Об этом сообщает местное издание Ynet со ссылкой на источники в Минобороны страны.

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Собеседники журналистов сообщают, что соглашение находится на пороге окончательного подписания и обойдется заказчикам в несколько десятков миллионов долларов. Однако, как говорится в материале, "эта сумма считается мизерной по сравнению с ценами на западные танки".

Ожидается, что поставки разделят на два этапа. Первый будет включать более старые танки Merkava Mk2, второй – Merkava Mk3, поступившие на вооружение Израиля в 1990-х годах.

Названия стран-покупателей не называются из-за "деликатности" сделки.

1 июня 2023 года Минобороны попросило у Австралии танки Abrams.

13 июня на фоне сообщений об уничтоженных в Украине танках Leopard 2 министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить поставки танков Leopard 1 для ВСУ.

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