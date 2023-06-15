UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Израиль впервые продаст 200 танков анонимным странам, одна из которых европейская – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 20:00
Израиль впервые продаст 200 танков анонимным странам, одна из которых европейская – видео - Фото
Merkava (фото: ЕРА)

Две неназванные страны, одна из которых находится в Европе, при поддержке США намерены приобрести в Израиле более 200 танков Merkava Mk2 и Mk3, хранящихся на складах. Об этом сообщает местное издание Ynet со ссылкой на источники в Минобороны страны.

Собеседники журналистов сообщают, что соглашение находится на пороге окончательного подписания и обойдется заказчикам в несколько десятков миллионов долларов. Однако, как говорится в материале, "эта сумма считается мизерной по сравнению с ценами на западные танки".

Ожидается, что поставки разделят на два этапа. Первый будет включать более старые танки Merkava Mk2, второй – Merkava Mk3, поступившие на вооружение Израиля в 1990-х годах.

Названия стран-покупателей не называются из-за "деликатности" сделки.

Читайте также: Дания и Нидерланды купили для Украины еще 14 танков Leopard 2 – Handelsblatt

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ИзраильвойнатанкMerkava
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 