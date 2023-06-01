Вернут землю и спасут людей. Минобороны просит Австралию о танках Abrams – видео

Министерство обороны попросило у Австралии танки Abrams М1А1, которые страна заменила на более современные. Видеопризыв опубликовали в Twitter ведомства.

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В ролике говорится, что когда-то Сидней получил от США 59 б/у танков Abrams М1А1. Сейчас технику заменяют на более современную модель – Abrams М1А2.

"Уважаемые австралийцы, это сообщение для вас: каждый танк, который мы получим из Австралии, поможет нам прорвать оборону врага – и в итоге вернуть нашу землю, спасти жизнь наших людей", – говорится в сообщении.

29 мая министр обороны Алексей Резников призвал Австралию присоединиться к "танковой коалиции", передав Украине броневики Hawkie.

30 января 2023 года Франция и Австралия согласовали совместное производство 155-мм снарядов для Украины.

14 марта лидеры США, Великобритании и Австралии договорились построить флот атомных подлодок в рамках программы AUKUS.

31 марта Австралия ввела санкции в отношении российских чиновников в Крыму.

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