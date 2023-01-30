Франция и Австралия договорились о совместном производстве снарядов 155 мм для Украины.

Франция и Австралия договорились о совместном производстве боеприпасов калибра 155 мм для Украины. Австралия обеспечит поставки пороха, а французский производитель Nexter будет использовать его для изготовления артиллерийских снарядов, пишет Reuters.

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Об этом стало известно в понедельник после встречи министра обороны Франции Себастьена Лекорню с австралийским коллегой Ричардом Марлесом. Это первые переговоры между двумя странами на таком уровне после того, как полтора года назад Австралия расторгла контракт на приобретение французских субмарин.

Лекорню заявил, что страны собираются изготовить "несколько тысяч" артиллерийских снарядов для Украины. Первые из них начнут поступать, вероятно, еще до конца марта.

"Мы стремились сделать это вместе – как сигнал о том, насколько важна для Австралии и Франции поддержка Украины в нынешнем конфликте", – добавил Марлес.

Две недели назад появились неофициальные сообщения о том, что США поставят Украине 300 000 боеприпасов со складов в Израиле.

Также в США запланировали шестикратное увеличение производства 155-миллиметровых снарядов, которые сейчас очень нужны Украине.

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Андрій Водяний

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