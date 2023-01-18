UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США поставят Украине 300 000 боеприпасов со складов в Израиле – NYT

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 09:08
США поставят Украине 300 000 боеприпасов со складов в Израиле – NYT - Фото
Украинские артиллеристы за гаубицей М777 (фото - Генштаб ВСУ)

США поставят Украине 300 000 артиллерийских боеприпасов c натовским калибром 155 мм, которые хранятся на складах в Израиле. Примерно 150 000 из них уже отправлены в Европу, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украина использует 90 000 артснарядов в месяц, что в два раза превышает производственные мощности США и Европы, пишут журналисты. Поэтому Вашингтон обратил внимание на запасы в Израиле.

Эти склады начали наполняться со времен арабо-израильской войны 1973 года, пишет NYT. Они обеспечивают армию США оружием в ближневосточных конфликтах, а Израиль имеет право использовать их в критических ситуациях.

Источники NYT говорят, что Израиль продолжает отказываться от поставок Украине летального оружия, однако в этой ситуации скорее присоединился к решению США использовать американские боеприпасы по своему усмотрению.

Всего Украине предназначены около 300 000 боеприпасов с этих складов, пишут журналисты. Около половины из них уже отправлены в Европу – в Украину их доставят через Польшу.

Читайте также: Буданов: Ситуация на фронте застопорилась – Украина ждет поставок нового оружия

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон снаряды боеприпасы Израиль артиллерия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 