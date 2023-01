США поставят Украине 300 000 боеприпасов со складов в Израиле – NYT

США поставят Украине 300 000 артиллерийских боеприпасов c натовским калибром 155 мм, которые хранятся на складах в Израиле. Примерно 150 000 из них уже отправлены в Европу, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Украина использует 90 000 артснарядов в месяц, что в два раза превышает производственные мощности США и Европы, пишут журналисты. Поэтому Вашингтон обратил внимание на запасы в Израиле.

Эти склады начали наполняться со времен арабо-израильской войны 1973 года, пишет NYT. Они обеспечивают армию США оружием в ближневосточных конфликтах, а Израиль имеет право использовать их в критических ситуациях.

Источники NYT говорят, что Израиль продолжает отказываться от поставок Украине летального оружия, однако в этой ситуации скорее присоединился к решению США использовать американские боеприпасы по своему усмотрению.

Всего Украине предназначены около 300 000 боеприпасов с этих складов, пишут журналисты. Около половины из них уже отправлены в Европу – в Украину их доставят через Польшу.

Россия также сталкивается со снарядным голодом. По данным главы ГУР Кирилла Буданова, она ищет боеприпасы к советской артиллерии, танкам и "Градам" по всему миру.

Марко Сировой

