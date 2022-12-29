Буданов: Ситуация на фронте застопорилась – Украина ждет поставок нового оружия

Боевые действия в Украине зашли в тупик – сейчас ни Украина, ни РФ не могут достичь значительных успехов. При этом Украина ждет поставок нового оружия, заявил в интервью BBC начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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По его словам, на фронте "ситуация просто застопорилась, она не двигается". Россия зашла полностью в тупик, и Кремль решил объявить еще одну волну мобилизации, считает Буданов.

Украине же не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях, говорит глава ГУР.

"Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия", – сказал он.

При этом Буданов не видит признаков подготовки вторжения из Беларуси, а также уверен: в конечном итоге Украина вернет себе все территории и выйдет на границы 1991 года.

В интервью LIGA.net Буданов заявил, что Россия находится в тупике. ГУР не ожидает коренных изменений в ее пользу.

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Марко Сировой

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