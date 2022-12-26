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Буданов о войне зимой: Россия – в тупике. Коренных изменений в ее пользу не ожидаем

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 09:15
Буданов о войне зимой: Россия – в тупике. Коренных изменений в ее пользу не ожидаем - Фото
Кирилл Буданов (скриншот)

Армия России находится в тупике – коренных изменений в ее пользу не ожидается, даже если прибудут еще мобилизованные после боевого слаживания. Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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"Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "пытается пытаться" наступать – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа [россияне] постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря", – сказал он.

По словам Буданова, РФ попытается сконцентрировать своих силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья.

Но начальник ГУР не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться: предыдущие попытки локальных наступлений были замечены заранее и ничем для россиян не закончились.

"Поэтому коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду", – сказал Буданов.

Коренным образом ничего не смогут изменить и мобилизованные после боевого слаживания, добавил начальник ГУР.

Читайте полное интервью: Кирилл Буданов: Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках

Марко Сировой, Юрій Смірнов, Валерія Кондратова
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война Донбасс гур Запорожье бахмут армия рф Кирилл Буданов войска россии
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