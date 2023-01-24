Пентагон в шесть раз увеличит производство 155-мм снарядов для Украины – NYT

В США запланировали шестикратное увеличение объемов производства 155-миллиметровых снарядов, которые сейчас в первую очередь необходимы Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный чиновник по снабжению Пентагона.

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Как отмечается, производство в США 155-мм артиллерийских снарядов, столь необходимых Киеву, вырастет до 90 000 в месяц в течение двух лет.

Это будет сделано, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создать запасы для будущих конфликтов.

Увеличение производства 155-мм снарядов будет достигнуто за счет расширения мощности существующих заводов, а также привлечения привлечение новых производителей.

Пентагон увеличит производство снарядов на 500%, доведя его до уровня, невиданного со времен Корейской войны – это станет частью "самой агрессивной модернизации" оборонной промышленной базы США почти за 40 лет.

Как отмечается, до начала полномасштабного вторжения России в Украину, производство США 14 400 неуправляемых снарядов в месяц было достаточным для американских военных.

Пентагон будет финансировать новые предприятия по производству артиллерийских снарядов и будет тратить примерно $1 млрд в год в течение следующих 15 лет на модернизацию государственных предприятий по производству боеприпасов, чтобы повысить автоматизацию, повысить безопасность рабочих и, в конечном итоге, ускорить производство.

"Решение армии расширить свое артиллерийское производство является самым явным признаком того, что Соединенные Штаты планируют поддерживать Украину, независимо от того, как долго будет продолжаться война", – говорится в статье.

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Наталія Медведєва

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