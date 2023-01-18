История тайной помощи вопреки всему. Как Болгария спасала Украину в решающие месяцы – Welt

Официально Болгария с начала полномасштабной войны России против Украины заявляла, что против поставок оружия ВСУ, но исследование Welt показывает, что София активно помогала Киеву с боеприпасами и дизтопливом для военной техники в решающие месяцы войны.

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Издание пишет, что когда 28 апреля премьер Болгарии Кирил Петков приехал в Киев, чтобы заверить в поддержке президента Владимира Зеленского, "ему было нечего предложить, По крайней мере официально", так как его партнер по коалиции в Софии, Социалистическая партия, выступила категорически против поставок оружия из солидарности с РФ.

При этом премьер сильно рисковал: около 70% болгар опасались быть втянутыми в войну и потому не хотели "чрезмерной" поддержки Украины, пишет издание. Эти настроения подпитывал глава социалистов Румен Радев, и его заявление, что страна может стать "участником войны", "также было услышано частью СДПГ в Германии".

Но на этот момент болгарское правительство "уже инициировало процедуру всесторонней военной помощи Украине", добавили журналисты.

Расследователи пишут, что болгарские социалисты "неоднократно угрожали выйти из коалиции в случае прямой поддержки Киева, но не могли действовать, поскольку официально таковой не существовало".

Официально Петков и Зеленский объявили тогда о соглашении, что Болгария только "будет ремонтировать военную технику из Украины". К этому приложил руку также министр финансов Асен Василев.

Военная помощь шла опосредованно, причем временами, отметили расследователи, Болгария покрывала треть потребностей ВСУ в боеприпасах и вооружении, и до 40% потребности танков и другой техники с апреля по август в солярке.

"Болгария в то время перерабатывала только сырую нефть из России на своем нефтеперерабатывающем заводе", – отметили в Welt.

В статье говорится, что в Киеве подтвердили тайную военную помощь Болгарии: "Кирил Петков показал свою честность, и я всегда буду ему благодарен за то, что он использовал все свое политическое мастерство для поиска решения", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 25 февраля Петков "ходил от одного коллеги к другому, включая Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца".

Василев на встрече с министрами финансов ЕС в Париже, пока его коллеги были в шоке, выступил и говорил не о цифрах и экономических последствиях, а о том, что имел в виду российский диктатор Путин под "денацификацией Украины".

"Это то, что русские сделали в Болгарии после Второй мировой войны: они убили тысячи диссидентов, профессоров и священников", — говорил 25 февраля Василев и призывал к немедленным решениям, которые в итоге были сделаны.

На встрече 19 апреля в Софии, по словам Кулебы, Петков говорил, что его внутриполитическое положение "непростое", но он "сделает все, что в силах", чтобы помочь ВСУ вооружениями, боеприпасами и прочим.

Тогда правительство Болгарии дало посредникам разрешение на экспорт, говорит сейчас Петков: не напрямую в Украину, а компаниям-посредникам за рубежом: "Наша частная военная промышленность работала на полную мощность. Мы позаботились о том, чтобы сухопутный маршрут через Румынию и Венгрию также был открыт для грузовых автомобилей. По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии, поступило из Болгарии на ранних этапах войны".

Кулеба отказался дать всю информацию о том, что происходило того, но он подтверждает, пишет Welt, что украинским компаниям и компаниям из стран НАТО была предоставлена ​​возможность закупать необходимое у болгарских продавцов.

Издание пишет, что поставки "оплатили США и Великобритания".

Прошла информация в июне, что было экспортировано всего "на два миллиарда евро", в том числе снаряды для РСЗО "Град".

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"Правительство одной из беднейших стран ЕС, которая, как бывшая страна Восточного блока, долгое время считалась придатком Москвы, обрело мужество, которое образцово показывает другим странам: несмотря на зависимость от России и опасения по поводу путинской агрессии, есть творческие способы встать на сторону Киева", – подытжили в Welt.

28 февраля 2022 года в Болгарии уволили министра обороны: он не хотел признавать войну в Украине войной.

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Євген Пилипенко

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