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Болгария возьмется за ремонт боевой техники ВСУ, но не даст вооружение и боеприпасы

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 17:21
Болгария возьмется за ремонт боевой техники ВСУ, но не даст вооружение и боеприпасы - Фото
На Киевском бронетанковом заводе (фото — LIGA.net)

Болгарский парламент утвердил решение о ремонте украинской боевой техники на своих заводах, что было анонсировано еще в конце апреля премьером страны. Официальная София по-прежнему отказывается от передачи ВСУ вооружений и боеприпасов, пишет местное агентство БГНЕС.

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За решение о ремонте техники для армии Украины проголосовали 200 депутатов, против – 16, один воздержался.

Помимо этого, проголосованный пакет включает:

→ гуманитарную, финансовую и другую военную помощь Украине;
→ продолжение поддержки вступления Украины в ЕС;
→ предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну;
→ укрепление энергетического сотрудничества;
→ помощь украинским беженцам;
→ меры по преодолению последствий экономических санкций.

Болгария возьмется за ремонт боевой техники ВСУ, но не даст вооружение и боеприпасы

"После решения парламента становится ясно, что коалиция остается целой", – пишет агентство. Речь идет о том, что пророссийская партия БСП пригрозила выйти из коалиции, если парламент одобрит поставки вооружений Украине. 

Новость дополняется...

Евгений Пилипенко
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