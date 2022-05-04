Болгария возьмется за ремонт боевой техники ВСУ, но не даст вооружение и боеприпасы

Болгарский парламент утвердил решение о ремонте украинской боевой техники на своих заводах, что было анонсировано еще в конце апреля премьером страны. Официальная София по-прежнему отказывается от передачи ВСУ вооружений и боеприпасов, пишет местное агентство БГНЕС.

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За решение о ремонте техники для армии Украины проголосовали 200 депутатов, против – 16, один воздержался.

Помимо этого, проголосованный пакет включает:

→ гуманитарную, финансовую и другую военную помощь Украине;

→ продолжение поддержки вступления Украины в ЕС;

→ предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну;

→ укрепление энергетического сотрудничества;

→ помощь украинским беженцам;

→ меры по преодолению последствий экономических санкций.

"После решения парламента становится ясно, что коалиция остается целой", – пишет агентство. Речь идет о том, что пророссийская партия БСП пригрозила выйти из коалиции, если парламент одобрит поставки вооружений Украине.

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3 мая стало известно, что украинская военная техника будет ремонтироваться и модернизироваться в Словакии.

Чехия также дала согласие на ремонт украинской бронетехники.

Евгений Пилипенко

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