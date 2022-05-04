Болгария возьмется за ремонт боевой техники ВСУ, но не даст вооружение и боеприпасы
Болгарский парламент утвердил решение о ремонте украинской боевой техники на своих заводах, что было анонсировано еще в конце апреля премьером страны. Официальная София по-прежнему отказывается от передачи ВСУ вооружений и боеприпасов, пишет местное агентство БГНЕС.
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За решение о ремонте техники для армии Украины проголосовали 200 депутатов, против – 16, один воздержался.
Помимо этого, проголосованный пакет включает:
→ гуманитарную, финансовую и другую военную помощь Украине;
→ продолжение поддержки вступления Украины в ЕС;
→ предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну;
→ укрепление энергетического сотрудничества;
→ помощь украинским беженцам;
→ меры по преодолению последствий экономических санкций.
"После решения парламента становится ясно, что коалиция остается целой", – пишет агентство. Речь идет о том, что пророссийская партия БСП пригрозила выйти из коалиции, если парламент одобрит поставки вооружений Украине.
Новость дополняется...
- 3 мая стало известно, что украинская военная техника будет ремонтироваться и модернизироваться в Словакии.
- Чехия также дала согласие на ремонт украинской бронетехники.
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