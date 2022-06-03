UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Венграм, словакам, болгарам и другим задали вопрос "кто виноват в войне в Украине" – опрос

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 11:34
Венграм, словакам, болгарам и другим задали вопрос
Иллюстративное фото: ЕРА

Большинство граждан всех стран из опроса братиславского аналитического центра GLOBSEC – кроме Венгрии – считает Россию стороной, виноватой за войну в Украине. Но Болгария и Словакия также сильно разделены: почти половина из опрошенных верят российской дезинформации о причинах войны, отмечают социологи.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

48% венгров считают, что виновата РФ, 19% – что Запад "спровоцировал Россию", 18% – что это Украина "ущемляла русскоязычных".

Ровно половина болгар назвали виновницей РФ, 26% – Запад, 12% – Украину.

51% словаков считает виноватой РФ, 28% – Запад, 16% – Украину.

В Румынии каждый четвертый (26%) назвал виноватым Запад.

Читайте мнение: "Эрзац-ЕС" для Украины: почему нам так тяжело дается статус кандидата на вступление в ЕС

Меньше всего считающих виноватой Украину в Польше (2%), Чехии (5%), Литве (5%) и Румынии (6%).

Самые решительные убеждения в том, что вина – на России, зафиксированы в Польше (87%), Чехии (78%) и Литве (74%).

Нажмите на графике, чтобы увеличить

Аналитики отметили, что на отношение людей в Эстонии и Латвии о войне "может влиять" тот факт, что в этих двух странах проживает большое русскоязычное меньшинство, более склонное к потреблению пропаганды РФ.

Наибольшее количество тех, кто не уверен в виновности той или иной стороны (респонденты, указывающие, что они "не знают" или отказываются отвечать), – в Болгарии и Литве (по 12%), а также в Венгрии и Латвии (по 16%).

Исследование в форме компьютеризированного телефонного опроса проводилось в марте 2022 года среди 1000 граждан в каждой стране.

Читайте также: "Путина словами не остановить". Глава МИД Германии – о 100 днях большой войны в Украине

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша словакия чехия литва Венгрия Латвия опрос Румыния эстония болгария социология вина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 