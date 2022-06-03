Венграм, словакам, болгарам и другим задали вопрос "кто виноват в войне в Украине" – опрос

Большинство граждан всех стран из опроса братиславского аналитического центра GLOBSEC – кроме Венгрии – считает Россию стороной, виноватой за войну в Украине. Но Болгария и Словакия также сильно разделены: почти половина из опрошенных верят российской дезинформации о причинах войны, отмечают социологи.

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48% венгров считают, что виновата РФ, 19% – что Запад "спровоцировал Россию", 18% – что это Украина "ущемляла русскоязычных".

Ровно половина болгар назвали виновницей РФ, 26% – Запад, 12% – Украину.

51% словаков считает виноватой РФ, 28% – Запад, 16% – Украину.

В Румынии каждый четвертый (26%) назвал виноватым Запад.

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Меньше всего считающих виноватой Украину в Польше (2%), Чехии (5%), Литве (5%) и Румынии (6%).

Самые решительные убеждения в том, что вина – на России, зафиксированы в Польше (87%), Чехии (78%) и Литве (74%).

Аналитики отметили, что на отношение людей в Эстонии и Латвии о войне "может влиять" тот факт, что в этих двух странах проживает большое русскоязычное меньшинство, более склонное к потреблению пропаганды РФ.

Наибольшее количество тех, кто не уверен в виновности той или иной стороны (респонденты, указывающие, что они "не знают" или отказываются отвечать), – в Болгарии и Литве (по 12%), а также в Венгрии и Латвии (по 16%).

Исследование в форме компьютеризированного телефонного опроса проводилось в марте 2022 года среди 1000 граждан в каждой стране.

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Евгений Пилипенко

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