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Самые "пророссийские" восточноевропейские страны – Болгария и Венгрия: отчет GLOBSEC

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 12:48
Самые
Заставка отчета GLOBSEC

Болгария и Венгрия остаются самыми "пророссийскими" по общественным настроениям центрально- и восточноевропейскими странами, которые входят в ЕС и НАТО. Такой вывод следует из отчета "Тенденции GLOBSEC: Страны Центральной Европы и война в Украине". 

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Результаты исследования, проведенные словацким стратегическим институтом GLOBSEC, показали, что Россию сейчас общественное мнение воспринимает как угрозу в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, за исключением Болгарии и Венгрии. 

В Болгарии Россию считают угрозой 33% населения, не считают – 57%.

В Венгрии мнения разделились почти поровну, там воспринимают Россию как угрозу 45%, не считают угрозой – 48%.

Эти показатели сочетаются с ответами на вопрос, воспринимают ли Соединенные Штаты в этих странах как одного из двух ключевых стратегических партнеров. В Болгарии доля ответивших на этот вопрос "да" – 21%, в Венгрии – 13%.

При этом в Болгарии половина опрошенных (50%) высказывается за сохранение членства страны в НАТО (против – 38%), а в Венгрии за сохранение членства страны в НАТО – 85%, и лишь 7% – против.      

Фрагмент отчета об исследовании GLOBSEC Trends: CEE amid the war in Ukraine

Результаты исследования показывают в целом сильную поддержку НАТО в Центральной и Восточной Европе – она составляет 79%.

Из других разделов отчета следует, что 60% поляков убеждены: если Россию не остановить в Украине, она вторгнется и в другие европейские страны.

Также большинство граждан этих стран – кроме Венгрии – считают Россию виновной в развязывании войны в Украине. 

Сергей Бережной
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нато Венгрия исследование опрос болгария Globsec 2022
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