Если РФ не остановить, она вторгнется в другие страны. Мнения поляков и венгров – полярны

60% поляков убеждены, что если Россию не остановить в Украине, она вторгнется и в другие европейские страны. Об этом известно из результатов социологического опроса братиславского аналитического центра GLOBSEC.

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Вопрос звучал так: "Россия не остановится на Украине, она вторгнется также и в другие европейские страны. Согласны/нет?".

Почти идеально разошлись мнения на этот счет в Чехии и Литве.

Эстонцы, чехи и словаки переживают по поводу возможного вторжения россиян немного меньше, чем поляки: соответственно 47%, 45% и 41% их граждан считают, что Кремль пойдет войной на другие страны после Украины, если не проиграет там.

Больше всего уверенных, что России нужна только Украина, а в другие страны Кремль не будет вторгаться, – в Венгрии (67% опрошенных) и Болгарии (64%), а также в Словакии, Румынии и Латвии (по 55%).

Лишь 23% венгров (и каждый третий румын и латвиец) считают, что Россия развяжет войну против другой страны, если ее не победить в Украине.

"Респонденты, как правило, несколько скептически относились к тому, что территориальная экспансионистская политика России будет распространяться за пределы Украины: большинство в пяти из девяти стран считает маловероятным вторжения в другие европейские страны. Эти взгляды, возможно, сформированы опасениями дальнейшего конфликта с Москвой и сдерживающим эффектом членства в НАТО", – отметили аналитики.

Исследование в форме компьютеризированного телефонного опроса проводилось в марте 2022 года среди 1000 граждан в каждой стране.

56,8% поляков в начале мая 2022 года поддерживали идею с польскими миротворцами в Украине.

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Евгений Пилипенко

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