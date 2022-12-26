"Обычная практика". МИД не видит проблемы в назначении Илащук послом в Болгарии

Министерство иностранных дел заявило, что назначение послов без дипломатического опыта – это обычная практика. Об этом говорится в комментарии министерства о назначении Олеси Илащук, которая будет руководить посольством Украины в Болгарии.

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Ранее СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии Илащук, не имеющей опыта работы в дипломатии и до этого "позиционировавшуся как специалист по сексологии и драгоценным украшениям".

Министерство заявило, что Илащук имеет надлежащую квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы, свободно владеет английским языком.

Она получила диплом с отличием по специальности "Країнознавство" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

У болгарской стороны кандидатура Илащук не вызвала никаких замечаний.

"Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не интерпретациям и образам и следует судить о работе посла за границей", – заявили в министерстве.

В 2020 году послом Украины во Франции стал президент Института Горшенина Вадим Омельченко, до того не имевший дипломатического опыта.

Посол Украины в США Оксана Маркарова до назначения в Вашингтон также не работала в структуре МИД.

Андрій Водяний

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