Новый посол Украины Маркарова вылетела в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон. Об этом она сообщила в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билет в один конец – ред.). С сегодня – 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine", – написала Маркарова.

Оксана Маркарова – экс-министр финансов Украины (2018-2020 гг). Родилась 28 октября 1976 года в Ровно. В 1993-1998 годах училась в Киево-Могилянской академии, где получила степени бакалавра и магистра по экологии. В 1999-2001 годы обучалась Индианском Университете в Блумингтоне, где получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли (MPA).

В конце ноября 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдвинул Маркарову на должность посла Украины в США.

31 декабря Кулеба сообщил, что Украина получила от Вашингтона агреман на назначение Маркаровой посолом в США.

25 февраля президент Владимир Зеленский подписал назначение Маркаровой послом в США.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.