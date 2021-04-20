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Новый посол Украины Маркарова вылетела в США

20.04.2021, 09:52
Новый посол Украины Маркарова вылетела в США - Фото
Оксана Маркарова (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон. Об этом она сообщила в Facebook.

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"Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билет в один конец – ред.). С сегодня – 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine", – написала Маркарова.

Оксана Маркарова – экс-министр финансов Украины (2018-2020 гг). Родилась 28 октября 1976 года в Ровно. В 1993-1998 годах училась в Киево-Могилянской академии, где получила степени бакалавра и магистра по экологии. В 1999-2001 годы обучалась Индианском Университете в Блумингтоне, где получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли (MPA).

В конце ноября 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдвинул Маркарову на должность посла Украины в США.

31 декабря Кулеба сообщил, что Украина получила от Вашингтона агреман на назначение Маркаровой посолом в США.

25 февраля президент Владимир Зеленский подписал назначение Маркаровой послом в США.

Денис Юдин
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Оксана Маркарова посол в США
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