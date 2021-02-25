Зеленский назначил Маркарову послом Украины в США

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Поздравляя Маркарову с назначением, Зеленский отметил, что ее кандидатура имеет три ключевые преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

"Убежден, что эти три фактора является формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в первую очередь Маркаровой необходимо сосредоточиться на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена. Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Президент отметил важность привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, к усилиям по деоккупации Крыму и усиления санкций США против России.

Зеленский заявил также о принципиальной важности поддержки Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ.

Президент выразил уверенность, что Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии.

Оксана Маркарова – экс-министр финансов Украины (2018-2020 гг).

Родилась 28 октября 1976 года в Ровно.

В 1993-1998 годах училась в Киево-Могилянской академии, где получила степени бакалавра и магистра по экологии.

В 1999-2001 годы обучалась Индианском Университете в Блумингтоне, где получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли (MPA).

В конце ноября 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдвинул Оксану Маркарову на должность посла Украины в США. 31 декабря Кулеба сообщил, что Украина получила от Вашингтона агреман на назначение Маркаровой посолом в США.

Наталия Медведева

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