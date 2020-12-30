Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США, слово за Зеленским – Енин

Украина получила агреман на назначение экс-главы Минфина Оксаны Маркаровой послом в США, окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в интервью Интерфакс-Украина замминистра иностранных дел Евгений Енин.

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"Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься президентом Украины", – сказал он.

Енин добавил, что США остаются ключевым партнером Украины в вопросах безопасности, поддержки территориальной целостсности и независимости, а также ключевым контрибутором по вопросу предоставления военной помощи.

Он также отметил, что рассчитывает на усиление поддержки при новой администрации в США. По его словам, Украина уже получает сигналы, которые свидетельствуют, что она "будет одним из приоритетов США".

СПРАВКА. Агреман – предварительное согласие принимающего государства на назначение определенного лица главой диппредставительства аккредитирующего государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдвинул Маркарову на должность посла в США. Он сказал, что ее хорошо знают в Администрации США, Минфине и МВФ. При этом он назвал "бредом" мнение, что "Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ".

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Марк Сировой

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