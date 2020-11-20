Кулеба выдвинул Маркарову на должность нового посла в США: теперь слово за Зеленским

Рассмотреть кандидатуру экс-главы Минфина Маркаровой на должность посла США должен президент Зеленский, отмечает глава МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдвинул экс-главу Минфина Оксану Маркарову на должность нового посла в США. Об этом написал глава МИД в Facebook.

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Он отметил, что кандидатуру на должность посла должен рассматривать президент Владимир Зеленский. "Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", – добавил Кулеба.

По словам Кулебы, "процедура ее оформления запущена", но традиционно занимает время. Он считает, что в случае назначения Маркаровой Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают в Администрации США (в частности в Госдепе), в Министерстве финансов и в Международном валютном фонде.

"О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред", – прокомментировал Кулеба информацию из СМИ о назначении.

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Глава МИД добавил, что нынешний посол Владимир Ельченко – "классик украинской дипломатии" и претензий к нему нет. Но "принцип ротации в дипломатии никто не отменял", объяснил идею замены посла министр.

Марк Сировой

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