Зеленский назначил послом Украины во Франции руководителя Института Горшенина

Вадим Омельченко (фото - facebook.com/institutegorshenin)

Президент Владимир Зеленский уволил Олега Шамшура с должности посла Украины во Франции и назначил на его место руководителя Института Горшенина Вадима Омельченко. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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Шамшур также уволен с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО, которую занимал по совместительству.

Вадим Омельченко окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. По образованию - юрист-правовед. Работал в милиции.

В 1996-1998 годах Омельченко был руководителем группы советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам Сергея Тигипко. С 2000 по 2006 г занимал должность вице-президента корпорации Интерпайп (владелец — Виктор Пинчук).

Также в разные годы Омельченко был советником спикеров Верховной Рады. С 2006 года - президент Института Горшенина, координатор Стратегического Совета, старший партнер. На сайте института сказано, что Омельченко — руководитель проекта LB.ua.

Олег Шамшур в 2004 - 2005 гг был заместителем министра иностранных дел Бориса Тарасюка. С декабря 2005 по май 2010 гг - Чрезвычайным и полномочным послом Украины в США, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда (по совместительству). В октябре 2014 г был назначен послом во Франции.





