Президент Болгарии выступил против вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре

Президент Болгарии Румен Радев не подписался под заявлением девяти европейских лидеров о поддержке членства Украины в НАТО и осуждении российских попыток аннексии. Он считает, что Украина должна стать членом Альянса только после окончания войны, передает BNR со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Радева.

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Радев заявил, что Болгария является частью декларации саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году о будущем присоединении Украины, "но эта декларация была принята в совершенно иных условиях безопасности".

"Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения в войну стран НАТО", – заявил президент Болгарии.

Он считает, что решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься "только после выработки четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которые должны быть приняты и реализованы обоими воюющими государствами".

2 октября президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии подписали совместное заявление, в котором "твердо поддержали" решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году относительно будущего членства Украины. Также они призвали всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что с Альянсом "происходили консультации" до подписания заявки. Он также выразил мнение, что Альянс согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.

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Оксана Житнюк

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