UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Болгарии выступил против вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 20:24
Президент Болгарии выступил против вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре - Фото
Румен Радев (Фото - сайт президента Болгарии)

Президент Болгарии Румен Радев не подписался под заявлением девяти европейских лидеров о поддержке членства Украины в НАТО и осуждении российских попыток аннексии. Он считает, что Украина должна стать членом Альянса только после окончания войны, передает BNR со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Радева.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Радев заявил, что Болгария является частью декларации саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году о будущем присоединении Украины, "но эта декларация была принята в совершенно иных условиях безопасности".

"Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения в войну стран НАТО", – заявил президент Болгарии.

Он считает, что решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься "только после выработки четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которые должны быть приняты и реализованы обоими воюющими государствами".

2 октября президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии подписали совместное заявление, в котором "твердо поддержали" решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году относительно будущего членства Украины. Также они призвали всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

  • Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что с Альянсом "происходили консультации" до подписания заявки. Он также выразил мнение, что Альянс согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.

Читайте также: Поддержка вступления Украины в НАТО – на историческом максимуме: опрос Рейтинга

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Румен Радев война нато болгария ускоренная процедура
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 