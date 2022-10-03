Поддержка вступления Украины в НАТО – на историческом максимуме: опрос Рейтинга

Украинцы сейчас поддерживают вступление в НАТО сильнее, чем когда-либо в истории. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

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Если бы сейчас проводился референдум по вступлению в НАТО, то получились бы такие результаты (в скобках – июньский результат)^

поддерживают вступление в НАТО – 83% (76%);

против – 4% (10%).

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Вступление в НАТО поддерживают абсолютное большинство украинцев во всех возрастных группах. Наибольшая поддержка присоединения к Альянсу – среди старшей возрастной группы (50+ лет).

Исследование проводилось 1-2 октября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где нет связи. Опрошено 2000 совершеннолетних украинцев, теоретическая погрешность – не более 2,2%.

30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в ответ на объявление Россией незаконной аннексии украинских территорий.

Для вступления в Альянс нужно согласие всех 30 членов. За несколько дней 10 членов Альянса поддержали членство Украины в НАТО.

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Марко Сировой

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