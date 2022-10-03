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Поддержка вступления Украины в НАТО – на историческом максимуме: опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 12:07
Поддержка вступления Украины в НАТО – на историческом максимуме: опрос Рейтинга - Фото
Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль подписывают заявку в НАТО (фото - ОП)

Украинцы сейчас поддерживают вступление в НАТО сильнее, чем когда-либо в истории. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

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Если бы сейчас проводился референдум по вступлению в НАТО, то получились бы такие результаты (в скобках – июньский результат)^

поддерживают вступление в НАТО – 83% (76%);

против – 4% (10%).

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Поддержка вступления Украины в НАТО – на историческом максимуме: опрос Рейтинга

Вступление в НАТО поддерживают абсолютное большинство украинцев во всех возрастных группах. Наибольшая поддержка присоединения к Альянсу – среди старшей возрастной группы (50+ лет).

Поддержка вступления Украины в НАТО – на историческом максимуме: опрос Рейтинга

Исследование проводилось 1-2 октября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где нет связи. Опрошено 2000 совершеннолетних украинцев, теоретическая погрешность – не более 2,2%.

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Марко Сировой
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рейтинг нато украинцы опрос
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