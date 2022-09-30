Украина подала заявку на вступление в НАТО

Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Заявление на членство Украины в НАТО официально подписали президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль.

Президент сообщил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, а также заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"У нас есть решение.

Первое. Только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем по этому пути.

Второе. Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России.

И третье. Мы должны зафиксировать юридически все то, чего мы уже добились фактически.

Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто.

Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", – сказал Зеленский.

"Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству.

Это справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в реальности и является нашими ценностями.

Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов Североатлантического союза. Понимаем, что нужно выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact), который разработан и представлен нашим партнерам.

У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы ее гарантировать.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.



Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов.

И в то же время обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений.

Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир", – сказал Зеленский.

Сегодня также ожидается внеочередное выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Новость дополняется

Сергій Бережний

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