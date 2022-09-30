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Внеочередной брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга – прямая трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 19:02
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
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Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит внеочередной брифинг. Ожидается, что главной темой брифинга будет возможность вступления Украины.  

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Сергій Бережний
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нато йенс столтенберг
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