Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит внеочередной брифинг. Ожидается, что главной темой брифинга будет возможность вступления Украины.
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- З0 сентября Украина подала заявление об ускоренном вступлении в НАТО.
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